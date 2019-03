Start zaak tegen verdachte betrokkenheid moord Mieremet

Amsterdam - Woensdagmorgen begint in de rechtbank van Amsterdam de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige Alkmaarse Turk Ali N. N. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op John Mieremet in 2002 in Thailand. N. zou volgens het Openbaar Ministerie deel hebben uitgemaakt van een moordcommando, de ’groep Alkmaar’, die in opdracht van Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis liquidaties pleegde.