Ontruiming na brand Sofitel

Een 49-jarige vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis nadat ze veel rook had binnengekregen. Tien anderen hadden ook rook ingeademd en werden ter plekke door hulpdiensten behandeld. Het vuur was ontstaan in de keuken op de eerste verdieping. De rook had zich daarna door het trappenhuis snel verspreid.

De geëvacueerde hotelgasten werden ondergebracht in een ander hotel aan de overkant van de Gulden-Vlieslaan. Daar was in alle haast een hulppost ingericht.

Later meer.

