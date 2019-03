Ontruiming na brandstichting Sofitel

Eén persoon had zo veel rook binnengekregen dat hij naar het ziekenhuis moest. Een andere hotelgast werd ter plekke door hulpdiensten behandeld. Het vuur was ontstaan in de keuken op de eerste verdieping. De rook had zich daarna door het trappenhuis snel verspreid.

De geëvacueerde hotelgasten werden ondergebracht in een ander hotel aan de overkant van de Gulden-Vlieslaan.

Volgens de politie is er sprake van brandstichting.

Later meer.

