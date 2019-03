Met barcode inchecken bij Connexxion

De 265 bussen daar zijn uitgerust met een barcodescanner. Na Amstelland-Meerlanden volgen stap voor stap de andere regio’s, aldus een Connexxion-woordvoerder.

Reizigers die een los kaartje kopen in de bus, checken volgens hem voortaan in- en uit met de streepjescode op dat kaartje. „Zo wordt overstappen makkelijker: de scanner controleert of het geldig is.”

De reiziger heeft steeds meer behoefte aan integratie van vervoerdiensten. Naast bus, tram, metro en trein moet het steeds makkelijker worden om bijvoorbeeld een ov-fiets, deelauto of taxi te gebruiken. Een ticket met barcode voor alle vervoermiddelen maakt dit volgens Connexxion nu mogelijk.

„De volgende stap is de online verkoop van tickets met een barcode in de webshop. Dit kaartje kan worden geprint op papier of opgeslagen worden op de mobiele telefoon”, aldus de zegsman.