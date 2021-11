Code geel vanwege gladde wegen door winterse neerslag

Binnenland

Winter begint met witte velden in delen van Brabant en Gelderland

In het oosten van Brabant en delen van Gelderland is na de eerste sneeuwval van het najaar sprake van witte velden. In sommige plaatsen werd het lokaal echt eventjes wit met besneeuwde auto’s. Lokaal is het daardoor ook glad, meldt Weer.nl.