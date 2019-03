’Schaamteloze’ provocatie ontsnapte crimineel

Daarin is te zien hoe Gheiybe in een zonovergoten tuin wandelt. „Hallo ik ben Shahin Gheiybe, die door de politie gezocht wordt”, lacht hij provocerend. „Jullie moeten niet alles geloven wat er in de media over mij gezegd wordt. De waarheid is anders”, stelt hij. „Maar eerst ga ik genieten van mijn vrijheid en dit lekkere weer.”

Iran

Waar de video-beelden zijn gemaakt is niet duidelijk. Bij een doorzoeking van woningen van familieleden in Almere en Eemnes werden recente foto’s van Gheiybe gevonden. Die zijn vermoedelijk in Iran gemaakt.

Gheiybe werd in 2011 tot 13 jaar celstraf veroordeeld voor een dubbele poging tot moord. Hij schoot twee jaar eerder in Den Bosch twee mannen van dichtbij neer en beroofde hen van 175 duizend euro, meldt Opsporing Verzocht. Maar de crimineel ontsnapte.

Ⓒ Politie.nl

’Schaamteloos’

De politie vindt Gheiybe’s provocatie ’schaamteloos’, zegt een woordvoerder in de televisie-uitzending. „Het is schokkend hoe Gheiybe de feiten verdraait. Hij heeft gewoon lak aan zijn slachtoffers en de maatschappij”, aldus de zegsman. Hij wijst erop dat Gheiybe tijdens de rechtszaak heeft bekend. „Maar hij waant zich nu kennelijk vrij en onaantastbaar in Iran.”

De provocatie is een tweede klap voor justitie. Na zijn veroordeling draaide hij justitie ook al een loer. Tijdens zijn gevangenschap klaagde de crimineel over knieklachten. Hij kreeg daarom toestemming om onder begeleiding naar het ziekenhuis te gaan. Eenmaal aangekomen, bleek zijn knieprobleem plotseling verholpen en ging er als een haas vandoor, melden verschillende media.