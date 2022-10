Analyse Mallorcazaak: Zwijgen was dit keer geen goud

Sterren

Actrice Abigail Breslin slachtoffer huiselijk geweld

Abigail Breslin, onder meer bekend van haar rol in de film Little Miss Sunshine, heeft in een eerdere relatie te maken gehad met huiselijk geweld. In een post op Instagram schrijft de 26-jarige actrice dat deze persoon haar geregeld sloeg en haar vervolgens dwong de verwondingen te verbergen.