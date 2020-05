Engelse bewondering voor Mark Rutte

Volgens The Guardian resepecteerde Rutte de coronaregels en bezocht hij zijn op sterven liggende moeder niet; in tegenstelling tot een topadviseur van Boris Johnson die ondanks de lockdown naar het huis van zijn ouders op het platteland reed.

Cummings zei eerder deze week dat zowel hij als zijn vrouw symptomen vertoonden van het coronavirus. Hij besloot om naar Durham te rijden waar zijn ouders een boerderij hebben met nog twee huizen op het erf, omdat hij bang was dat er niemand meer voor zijn zoon kon zorgen. Cummings zei dat hij met zijn vrouw en zoon in een huis verbleef en dat hij geen direct contact heeft gehad met zijn familieleden die ook op het terrein aanwezig waren.

In de publieke opinie is dagenlang schande gesproken over de ’hypocriete’ Cummings: het volk moest thuisblijven; en de adviseur van Johnson ’mocht wel reizen’.

Johnson zei zondag nog dat zijn rechterhand zich „verantwoordelijk heeft gedragen” en zich aan de wet hield. De premier benadrukte dat de topadviseur zijn vaderlijke instinct had gevolgd door opvang te zoeken voor zijn kind toen hij en zijn echtgenote op het punt stonden om geveld te worden door het coronavirus.

De krant The Daily Telegraph schreef vervolgens dat de kwestie de vraag heeft opgeroepen „of mensen voortaan hun instinct moeten volgen in plaats van de regels.”

Uiteindelijk mocht Cummings toch aanblijven.

De moeder van premier Mark Rutte overleed op woensdag 13 mei. Ze werd 96 jaar oud. Het overlijden van Mieke Rutte kwam voor de familie niet onverwachts. Ze is overigens niet aan de gevolgen van het coronavirus overleden, al was in het Haagse verpleeghuis waar zij woonde wel een corona-uitbraak. Ze is op haar sterfbed nog wel getest.