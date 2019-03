Backpacker valt naakt te pletter na zonnegroet

De Engelse Catherine Shaw viel afgelopen dinsdag honderd meter van een rots naar beneden en werd zondag dood gevonden. Dat gebeurde in de buurt van het bij toeristen vaak bezochte meer Atitlan.

Lokale media hebben gesuggereerd dat de voormalig yoga-lerares verkracht, vermoord en van de klif gegooid zou zijn. Maar de politie heeft autopsie laten doen en zegt dat daar geen bewijs voor is. Overigens zijn forensisch speurders nog wel bezig met de zaak.

Een familielid zegt in de Engelse pers dart Catherine ’een enorme natuurliefhebster’ was.

„Ze was dol op de zonsopgang en vond het mooi om die naakt tegemoet te treden”. Verder is bekend dat de Engelse de dagen voordat ze te pletter viel gevast had en zich niet waste. Dat zou kunnen duiden op een ritueel. Volgens de lokale politie kan ze ook duizelig zijn geworden en gevallen.

Catherine werd in een kloof onderaan een berg gevonden. Dat was een paar kilometer van het hostel waar ze verbleef in San Juan La Laguna. De laatste beelden zijn van een bewakingscamera op dinsdagochtend half zes.

De eigenaar van het hostel zegt dat hij denkt dat Catherine onder invloed van drugs was. Ze zou ook eerder koekjes hebben uitgedeeld waarvan sommige gasten ’high’ waren geworden. „Ze deed geen normale dingen”, aldus de eigenaar.

Twee weken eerder postte ze een bericht dat ze ’een spirituele week’ tegemoet ging. Daarvoor bezocht Catherine nog een nudistenfestival in Mexico.