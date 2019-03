VVD en D66 willen waakhond tegen digitale inmenging

Het schort op dit moment aan een Nederlandse waakhond die direct reageert als er uit bijvoorbeeld Rusland of China wordt ingebroken in Nederlandse computersystemen. „We dreigen ver achterop te raken. In Duitsland werden laatst bijna alle Twitteraccounts van politici gehackt, wij mogen ons in Nederland niet laten verrassen.” Volgens de liberaal wordt de dreiging steeds concreter door de grote invloed van sociale media en zoekmachines, waardoor de democratische rechtsstaat kan worden beïnvloed.

De twee partijen komen vandaag met een voorstel, waarin ze minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) oproepen om het niet alleen bij een voorlichtingscampagne en een onderzoek tijdens de verkiezingen te houden. Er moet een actieplan komen, waarmee direct online kan worden ingegrepen. „We moeten snel kennis en kunde verzamelen in Nederland”, aldus Middendorp.