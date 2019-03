Rechtbank behandelt verbod No Surrender

Volgens het OM behoort No Surrender tot de outlaw motorcycle gangs (OMG). De term staat voor motorclubs die zich misdragen. Het OM vindt een verbod noodzakelijk, omdat binnen deze clubs geweld wordt verheerlijkt en de clubs een bedreiging voor de openbare orde vormen. Eerder vroeg het OM bij de rechter met succes een verbod aan voor vergelijkbare clubs zoals Satudarah en Bandidos.

Het OM vindt dat de bestuursleden en leden van No Surrender structureel betrokken zijn bij criminele activiteiten zoals afpersing, drugshandel en mishandelingen. Het verzoek is ingediend bij de rechtbank in Assen, omdat in Emmen een van de weinig officiële afdelingen van No Surrender zit. Politie en justitie vielen in januari 2017 het clubhuis in Emmen binnen, vanwege vermeende harddrugshandel. De bestuursleden werden opgepakt en het clubhuis gesloopt. De strafzaak tegen deze kopstukken vindt in juni en juli plaats.

De motorclubs Bandidos en Hells Angels zijn tegen de beslissing in hoger beroep gegaan, de zaak tegen de Angels dient momenteel. Het verbod op de clubs Satudarah en Broederschap Catervarius is definitief.