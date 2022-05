Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Quincy Promes mocht blijven spelen door enorm getreuzel OM

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Nu steeds meer informatie naar buiten komt over de criminele handel en wandel van oud-Ajacied Quincy Promes ontstaat de vraag waarom de profvoetballer nog altijd niet achter de tralies zit. Het antwoord is simpel: het Openbaar Ministerie treuzelde eindeloos. Al in juni 2021, direct na het steekincident dat de neef van Promes bijna het leven kostte, verzuimde het OM in te grijpen. De aanwijzingen dat de voetballer na een feestavond woest op zijn neef instak, stapelden zich toen al op.