Spoorlijn naar Stadskanaal

Tussen Veendam en Stadskanaal liggen al rails, omdat er een toeristische stoomtrein rijdt. Ⓒ Persbureau Meter

STADSKANAAL - Stadskanaal krijgt een spoorverbinding. De spoorlijn tussen Groningen en Veendam wordt doorgetrokken. Het is de bedoeling dat de lijn in 2024 klaar is en dat de eerste trein in 2025 rijdt.