Meisje (1) overlijdt in snikhete auto omdat vader niet wil dat agenten raam inslaan

Volgens Sidney Deal kon hij een nieuw raam niet betalen. Bovendien stond de airconditioning aan en was er niets aan de hand met het meisje, zo luidde zijn redenatie.

In Las Vegas is het op dit moment nog meer dan dertig graden. Nadat agenten uiteindelijk het raam alsnog insloegen, bleek baby Sayah al te zijn overleden.

Deal is aangehouden. Hij bleek ruzie te hebben gehad met zijn vriendin, waarna hij met zijn dochter naar buiten was gestormd. De man had het meisje in de auto gezet, waarna hij teruggegaan was om verder te bekvechten met zijn vriendin. Zijn autosleutels had hij achtergelaten in het contact, waardoor het meisje vast kwam te zitten.

Deal vroeg zijn vriendin vervolgens om een verzekeringsmaatschappij te bellen. Een slotenmaker was blijkbaar te duur, want hij vroeg haar de verbinding te verbreken en hield daarna voorbijrijdende agenten staande. Inmiddels zat het meisje al driekwartier vast in de auto. Hoe lang het duurde voordat de agenten uiteindelijk het raam insloegen, is onduidelijk.