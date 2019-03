Politie geeft foto vrij van vader in Spanje teruggevonden jongen (8)

De politie weet niet waar de 46-jarige Joao Da Silva is en heeft daarom zijn foto vrijgegeven.

Het jongetje was in juni op straat in Eindhoven met zijn moeder, toen hij door zijn vader en iemand anders werd gegrepen en in een auto werd gezet. Daarna gingen ze ervandoor. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de indruk dat het jongetje in Spanje zat.

De rechtbank had het ouderlijk gezag bij de moeder gelegd. Bij de ontvoering was ook de neef van de vader betrokken.