Brandweer rukt uit om jongeman van penisring te bevrijden

Kopieer naar clipboard

Het ZGT Ziekenhuis. Ⓒ ANP / Novum RegioFoto

Almelo - Een man in Twente is op Valentijnsdag in een hachelijke positie terechtgekomen. De man meldde zich op de spoedeisende hulp van het ZGT Ziekenhuis omdat hij zijn cockring niet meer van zijn penis afkreeg. De brandweer moest er met grof geschut aan te pas komen om de onfortuinlijke jongeman te bevrijden.