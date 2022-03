Premium Het beste van De Telegraaf

’Poetin voorgelogen door eigen adviseurs’ ’Levende nachtmerrie’ in Oekraïne, zorgen om inzet clusterbommen

Door onze redactie buitenland

Oekraïense vluchtelingen woensdag bij de grens met Polen. Ⓒ Foto AFP

GENÈVE - De wijdverbreide en willekeurige Russische aanvallen op bevolkte gebieden in Oekraïne kunnen uiteindelijk oorlogsmisdaden worden, waarschuwt de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Volgens haar zit de bevolking van Oekraïne in „een levende nachtmerrie” sinds Rusland vijf weken geleden zijn grootschalige invasie begon. In het Kremlin zouden de onderlinge spanningen intussen hoog oplopen. President Poetin werd volgens westerse inlichtingendiensten door zijn adviseurs op het verkeerde been gezet over de oorlogssituatie.