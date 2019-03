4 jaar cel voor fatale autocrash Anna Paulowna

Volgens de rechtbank staat vast dat Siem B. de bestuurder was van de auto die in de nachtelijke uren van 1 september net buiten Anna Paulowna tegen een boom knalde. Drie jongens kwamen om het leven: Colin van den Brink (16), Seph Lakeman (15) en Roy Boukes (16). Zij werden net als Siem B.’s toenmalige vriendin Kaya die naast hem zat, uit de auto geslingerd. Kaya raakte zwaargewond.

Roekeloosheid niet bewezen

Volgens de rechtbank is de zwaarste vorm van dood door schuld - roekeloosheid - niet bewezen. De rechtbank benadrukte dat roekeloosheid volgens de wet iets anders is dan in het normale spraakgebruik. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt roekeloosheid bewezen geacht. Dat is bijvoorbeeld in het geval van een straatrace tussen weggebruikers. Daarvan was volgens de rechtbank geen sprake. Wel maakte Siem B. zich schuldig aan aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.

Het Openbaar Ministerie vond dat wel degelijk sprake was van een race met twee elkaar opjuttende bestuurders. De officier van justitie eiste twee weken geleden daarom vijf jaar cel.

Drank en drugs

Siem B. heeft volgens de rechtbank wel te hard gereden, en verkeerde onder invloed van drank en drugs. Vlak voor de bocht waar hij de controle over het stuur verloor, haalde hij een auto met vrienden nog in, terwijl die auto bezig was een fietser te passeren. Siem B. minderde geen snelheid en remde niet.

De uitspraak werd bijgewoond door een groot aantal belangstellenden. Ook de nabestaanden en het slachtoffer dat zwaargewond raakte waren aanwezig. Zowel Siem B. als het Openbaar Ministerie kunnen nog in hoger beroep. De jongeman moest wel meteen terug naar de cel. De schorsing van zijn voorlopige hechtenis werd door de rechtbank per direct opgeheven.