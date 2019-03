Het Brexitschema: Hoe nu verder

Wat je ook van de Brexit wil zeggen, voor- en tegenstanders maken er wel een kleurrijk spektakel van met hun dagelijkse demonstraties voor de deuren van het Britse parlement. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Voor de tweede keer heeft het Britse parlement het Brexit-voorstel van Theresa May en de EU naar de prullenbak verwezen. Vanavond vindt er een stemming plaats of het VK zonodig zonder een overeenkomst uit de EU moet stappen en de dag erop komt de vraag aan de orde of de hele Brexit uitgesteld moet worden. Dat levert weer een hele reeks aan mogelijkheden op.