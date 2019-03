3,5 jaar cel voor dodelijk ongeval Utrecht

Door het ongeval in Utrecht kwamen een 22-jarige neef van N. uit De Meern en een 26-jarige man uit Maarsen om het leven. Zij zaten bij N. in de auto, toen die met hoge snelheid over een kruispunt raasde en tegen een overstekende bus klapte. De rechtbank acht bewezen dat N. een rood verkeerslicht negeerde en onder invloed was van alcohol en drugs.

Volgens de rechtbank is er juridisch sprake van zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag, de een-na-hoogste vorm van schuld bij een verkeersongeval.

N. ontkende tijdens de rechtszitting twee weken geleden in alle toonaarden, tot grote frustratie van de aanwezige nabestaanden. De rechtbank noemt hun slachtofferverklaring ’indringend’.