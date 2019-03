Zwerfhond bedwingt top Himalaya

Boven op de top van de 7000 meter hoge berg in de Himalaya met links Don Gargowsky. Hond Mera blijft er behoorlijk rustig onder. Ⓒ Don Wargowsky

AMSTERDAM - Een Nepalese zwerfhond is een bergbeklimmersexpeditie helemaal gevolgd tot aan de zeven kilometer hoge top. Het is daarmee waarschijnlijk de eerste hond die zonder hulpmiddelen zo hoog is gekomen.