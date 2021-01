Blokhuis opent aanval op shishalounge: waterpijp mogelijk in de ban

In gewone horeca is roken al lang verboden, shishalounges hebben een soort uitzonderingspositie. Zolang daar geen tabak in de waterpijpen wordt gestopt, maar bijvoorbeeld een kruidenmengsel dan mag daar worden gerookt. In de Tweede Kamer zijn daar al eerder vraagtekens bij geplaatst.

Het demissionaire kabinet is er inmiddels ook wel klaar mee. Volgens staatssecretaris Blokhuis is de naleving van het rookverbod in shishalounges ’zeer slecht’. Hij vreest daarnaast dat sinds het afschaffen van rookruimtes in gewone cafés er in shishalounges alleen maar méér tabak wordt gerookt. Hij noemt deze ontwikkeling ’verontrustend.’

Zoete smaakjes

De CU-bewindsman wil dat de blootstelling aan schadelijke stoffen in shishalounges hoe dan ook omlaag gaat. Meerdere scenario’s laat hij daarvoor onderzoeken zoals een verbod op waterpijproken of een verbod op zoete smaakjes in waterpijpen. Een verbod op kruidenrookwaar wordt ook overwogen. Rond de zomer moet het onderzoek af zijn.

Dat het in de shishalounges zo slecht gesteld is met de luchtkwaliteit en schadelijke stoffen kwam overigens aan het licht tijdens controles van de NVWA. Volgens ARBO-regels mogen ook NVWA-inspecteurs niet aan te veel schadelijke stoffen worden blootgesteld, maar was dat in shishalounges wel het geval omdat ze daar het tabaksverbod zo vaak overtreden.

Schadelijke stoffen

Ook als ze in shishalounges alleen maar kruidenrookwaar in de waterpijpen zouden stoppen, zouden de ARBO-regels nog steeds in het gedrang komen, denkt Blokhuis. Volgens hem leidt ook dat ’tot blootstelling aan schadelijke stoffen.’