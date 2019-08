Oud-topman Philips spoorloos in Afrika

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op de hoogte te zijn van de zaak. ,,We staan in nauw contact met de familie en hebben ons ook in verbinding gesteld met de autoriteiten in Kenia. We hopen dat er snel duidelijkheid komt.”

De 69-jarige Cohen was in het verleden directeur van Philips Electronics in het oostelijke deel van Afrika, maar gooide enkele jaren geleden het roer om en stortte zich op exclusieve golf-safarireizen in het toeristische land.

Zijn advocaat Danston Omari laat in lokale media weten ook niet te weten waar zijn cliënt zich bevindt. ,,Omdat hij ineens niets van zich liet horen, heeft de familie hem als vermist opgegeven bij de politie”, aldus de regionaal bekende raadsman. De Nederlander woonde al drie decennia in Kenia.

Vechtscheiding

De Afrikaanse vrouw van Cohen zou hebben verklaard dat haar man plotseling naar Thailand was gevlogen om daar een urgente medische behandeling te ondergaan. Maar waar hij zich in het Zuidoost-Aziatische land zou bevinden kan ze niet aangeven. Er is ook daar geen teken van leven van hem opgevangen.

Omari is sceptisch over de verklaring van de echtgenote, die in een vechtscheiding zou verkeren met haar blanke man. Een landgoed nabij hoofdstad Nairobi, miljoenen euro’s waard, zou de inzet van de knallende ruzie zijn.

Voor hij naar Afrika vertrok, werkte Cohen onder andere ook voor Ahold.