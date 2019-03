Suske en Wiske gaan plastic vissen

„Dit verhaal leende zich goed voor een themanummer, maar we gaan dit niet altijd doen. Het moet geen gimmick worden”, zegt Bert Van Roy van uitgeverij De Standaard.

De uitgeverij heeft Sea Life Scheveningen en stichting The Ocean Clean Up benaderd als partners. In Lambik Plastiek is een aparte bijlage verwerkt over plastic soep.

Betuttelend om via strips plastic rommel in de oceanen aan te kaarten bij kinderen? „Het begint altijd bij het verhaal en niet bij een thema”, legt hij uit. „Het kwam nu toevallig samen. Natuurlijk is het wel zo dat strips een goede manier zijn om kinderen te bereiken. Het is alleen maar mooi meegenomen als kinderen na het lezen zeggen tegen hun ouders zeggen ’neem je eigen tas mee naar de supermarkt’”, zegt hij met een lach.

Boet Hensen, general manager van Sea Life Scheveningen, is enthousiast over de samenwerking. „ Die kon niet op een beter moment komen. We zijn net gestopt met plastic rietjes en tasjes. Onze rietjes zijn nu eetbaar. Er drijft meer dan 150 miljoen ton plastic in de oceanen rond dus het is echt een serieus probleem. Naar schatting sterven er jaarlijks 136.000 zeezoogdieren door verstikking en het slikken van plastic”, legt Hensen uit. „Maar natuurlijk is Suske en Wiske ook jeugdsentiment. Ik heb nog een hele stapel in de kast liggen.”

In Lambik Plastiek zoeken Lambik en professor Barabas naar een oplossing voor een slechterik die de wereld in plastic wil veranderen, maar vinden ook een oplossing voor de plastic soep in de oceaan. De strip is vanaf vandaag te koop.