Rookverbod op alle onderwijsinstellingen

Een deel van de basisscholen en middelbare scholen heeft al een rookverbod uitgevaardigd. Het verbod strekt zich uit tot de schoolpleinen van basisscholen en middelbare scholen tot en met terreinen van hogescholen en universiteiten. Inclusief roken op stoepen, wegen en speciale rookplekken in en bij de gebouwen.

Dat er een totaalverbod zou komen, was al vastgelegd in onder meer het preventieakkoord, maar wanneer het precies van kracht zou worden, was nog niet helemaal duidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat scholen vanaf 1 augustus 2020 controleren op de handhaving van het rookverbod.

