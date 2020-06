Duitse aanklager: ’Genoeg bewijs dat Madeleine McCann dood is’

Hij vertelt aan Sky News: „Na alle informatie die we hebben gekregen, kunnen we concluderen dat het meisje dood is. We hebben geen informatie dat ze nog leeft.” De aanklager benadrukt in het belang van het onderzoek niet alle details te kunnen delen.

Bekijk ook: Britse politie krijgt 400 nieuwe tips in zaak Maddie

„Er zijn zaken die we nog niet kunnen communiceren, welke bevestigen dat Madeleine om het leven is gekomen. Zelfs nu ik nog moet toegeven dat we het lichaam nog niet hebben”, aldus Wolters. „Alle aanwijzingen die we tot noch toe hebben gekregen wijzen erop dat ze dood is.”

Op dit moment is er nog onvoldoende hard bewijs om naar de rechter te stappen, zo meldt Wolters aan de nieuwszender.

’Meer informatie nodig’

Het meest cruciale bewijs, namelijk het lichaam van het meisje, ontbreekt nog. Daarom roept de aanklager met klem getuigen op. „We hebben meer informatie van mensen nodig. Vooral over de plaatsen waar de verdachte heeft gewoond. Dan kunnen we die plaatsen als target aanmerken en daar naar Maddie zoeken.” De 43-jarige Duitse verdachte Brueckner verbleef van 1995 tot 2007 regelmatig in de Algarve.

Het huis waar de Duitser verbleef toen McCann verdween. Ⓒ AFP

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartement in het Portugese Praia da Luz. Het Britse meisje vierde er vakantie met haar familie. Haar jongere broer en zus sliepen op dezelfde locatie terwijl hun ouders in de buurt dineerden met een aantal vrienden.