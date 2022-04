Lekker warm de komende week: ’Eindelijk goede vooruitzichten’

,,Er zijn eindelijk goede vooruitzichten,”, stelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. ,,De temperatuur gaat flink omhoog omdat de wind uit het zuiden komt en warme lucht uit het Middellandse Zeegebied aanvoert. Maandag kan het in het zuiden al oplopen tot 17 graden en dinsdag zal op veel plaatsen de zon doorbreken en het 20 graden worden. In het zuidoosten verwachten we zelfs temperaturen van 22 graden. Dat wordt perfect terrasweer en ideaal om te hardlopen, wandelen en fietsen! In de middag kunnen de jassen ook wel uit. Het is alleen nog nét te koud om op het strand te liggen.”

Saharastof

Volgens Weer.nl is er bovendien wederom Saharastof onderweg naar Nederland. Dinsdag en woensdag bestaat er een kans dat veel auto’s en dakramen van een laagje stof voorzien gaan worden, net als in half maart het geval was.

Ecoloog Jan Doevendans is dolblij met die weerberichten. ,,De natuur is als een pizza: alles begint bij de bodem. Als de temperatuur daar boven de 14 graden uitkomt, wordt alles wakker! Dan gaat het gras groeien en kunnen insecten weer vliegen. Want onder die temperatuur zitten de ‘scharnieren’ in hun exoskelet nog vast.”

We kunnen vanaf komende week dus weer een heuse invasie van onder meer bijen en muggen verwachten, stelt hij. ,,En dat is ook belangrijk voor de vogels, zoals de merels, want die kunnen zich daar dan weer mee voeden. Daarom gaan ze ook weer eieren leggen. De gierzwaluw stofzuigt 20.000 insecten per dag uit de lucht!”

Komende week is dan ook het ideale moment om nieuwe planten in de tuin neer te zetten of bijvoorbeeld vogelhuisjes of ‘insectenhotels’ te plaatsen, stelt tuinman Lodewijk Hoekstra. ,,Want de strenge vorst kunnen we nu toch wel uitsluiten. Het is voor de vogels, vlinders en bijen ook fijn als je bloeiende beplanting neer kunt zetten met nectar en bijvoorbeeld besdragende soorten. Denk aan de margriet en de meidoorn.”

Mocht het langer droog blijven dan wordt het ook verstandig om de planten ’s avonds met de hand water te geven, zegt hij. Hoekstra raadt nadrukkelijk af om de zwenksproeier voortdurend aan te zetten, omdat planten daar ‘lui’ van kunnen worden en dan minder water uit zichzelf opnemen.

Barbecue

Het mooie weer betekent tegelijkertijd dat de barbecue eindelijk uit de schuur kan. Maar hoe maak je het lekkerste vlees? Volgens barbecue-expert Jord Althuizen, die volgende week het boek ‘Smokey Goodness Brand New BBQ’ uitbrengt, is het belangrijk het deksel erop te houden. ,,Samen met de luchtschuiven kun je de temperatuur dan een stuk beter beheersen. Wil je vlees direct en snel grillen, bij kleinere stukken als saté, hamburgers en steaks, dan ligt de ideale temperatuur tussen de 180 en 230 graden. Wil je het vlees trager roken, bij grotere stukken als buikspek en spareribs, dan is 110 graden een mooi uitgangspunt.”

Hij benadrukt ook dat je niet aan het begin van het grillproces al barbecuesaus op het vlees moet smeren. ,,Daar zitten veel suikers in, waardoor het vlees veel sneller aanbrandt. Ook bij voorgemarineerd vlees bestaat dat gevaar en moet je dus voorzichtiger beginnen.”

Misschien wel zijn belangrijkste tip: gun jezelf de tijd. ,,Vlees als spareribs moet gewoon vier uur erop liggen. Hamburgers, steaks en worst kun je wel binnen een half uur eraf halen.”

Knol van Weeronline verwacht dat we de winter nu echt achter ons gelaten hebben. ,,Richting het weekend koelt het wel weer iets af en neemt de kans op een beetje regen toe, maar we komen dan niet meer onder de 10 graden. In de weken erna lijken we uit te komen op gebruikelijke temperaturen, met zo’n 12 tot 15 graden. Af en toe zal het wel regenen, maar er blijven dan ook flink zonnige periodes. Daar worden we blij van!”