Strand populair op zonovergoten tweede paasdag, natuurgebieden ’gezellig druk’

In Scheveningen is de toeloop van mensen ook op tweede paasdag zo groot dat alle parkeerplaatsen zijn gevuld. De gemeente Den Haag, waar de badplaats onder valt, adviseert badgasten om met fiets, openbaar vervoer of deelscooter te komen. Ook zondag vroeg de gemeente dat al.

Ook in Zeeland is het traditioneel druk met Pasen. In de namiddag was dat onder meer te merken door file op de N57, meldde de ANWB. Dat is een van de hoofdwegen waarover mensen de provincie weer uit rijden.

In diverse natuurgebieden is het „gezellig druk” volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer, maar nergens ontstaan daardoor problemen. Onverwacht druk was het in bloemenpark Keukenhof. Het park in Lisse trok tijdens de paasdagen 35.000 bezoekers en was daarmee helemaal uitverkocht.

Anders dan de afgelopen twee jaar, toen Nederland in lockdown was en de vrees voor het coronavirus groot, is de natuur tijdens deze paasdagen lang niet de enige optie om iets buiten de deur te ondernemen. „De drukte verspreidt zich nu veel meer”, constateert de woordvoerster.

Hoewel de natuur dus niet wordt overspoeld, weten mensen gebieden als de Schoorlse Duinen, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug wel te vinden. Boswachters zien bijvoorbeeld vriendengroepen, wandelaars en mensen die gaan picknicken.

Zonnetje

Weer.nl becijfert dat de paasdagen in totaal ruim 24 tot 25 zonuren zullen tellen in De Bilt. Dat is goed voor een plek in de top-3. Het record aan zonuren werd gevestigd in 2019. Toen was het verspreid over de twee paasdagen in totaal 26 uur zonnig in De Bilt.

„Qua temperatuur verlopen de paasdagen warmer dan normaal, maar extreem warm is het niet” met een graad of 19, voegen de meteorologen eraan toe.

Wel waarschuwt Matthijs van der Linden van Weeronline voor de komende tijd. „Het lijkt erop dat we het zonnige, droge en zachte lenteweer een beetje kwijtraken. Aanvankelijk kan het nog makkelijk 14 tot 19 graden worden, terwijl het halverwege de maand normaal gesproken 12 tot 15 graden is.”

