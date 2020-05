Nieuw beeld opgedoken van in 1936 uitgestorven Tasmaanse tijger

Het beeld maakt deel uit van de vergeten reisbeschrijving ’Tasmania The Wonderland’, gemaakt in 1935.

In de beelden is de Tasmaanse tijger genaamd Benjamin te zien. Het dier loopt in de video door zijn verblijf in de Beaumaris dierentuin in Hobart.

De dierverzorger probeert in de beelden het dier op te jutten, om een reactie uit te lokken. De voice-over zegt: „Dit dier is nu zeer zeldzaam geworden, doordat het uit zijn natuurlijke omgeving is verjaagd door de verstedelijking.”

Volgens het Australisch archief is de film waarschijnlijk gemaakt door de uit Brisbane afkomstige Sidney Cook.

Benjamin in 1933

Benjamin was de laatste Tasmaanse tijger die leefde in gevangenschap. Het dier stierf op 7 september 1936. Tot nu toe werd altijd gedacht dat videobeelden uit 1933 het laatste beeld van de Tasmaanse tijger was. Op die beelden ging het ook om Benjamin.

Er is geen beeldmateriaal van de Tasmaanse tijger in het wild. Ook is er geen beeldmateriaal dat vertelt welk geluid het diersoort maakte.

’Zeer waardevol’

Volgens een curator van het Australisch archief zijn de nieuwe beelden ’zeer waardevol’: „We zijn erg verheugd dit materiaal online voor iedereen beschikbaar te kunnen maken.”