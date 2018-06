Grote brand bij autobedrijf in Schaijk

Er zijn veel hulpdiensten naar toe gegaan. Een wijkagent heeft een foto op Twitter geplaatst waarop te zien is dat het dak van het gebouw instort. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De brandweer was druk bezig met het voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden. Net na middernacht had de brandweer het vuur onder controle en lieten ze het pand gecontroleerd uitbranden. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De hulpdiensten in de regio hadden het al erg druk met een schip op de Maas bij Grave dat tegen een brug botste.