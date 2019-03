Kamer hekelt intimiderende Denk-filmpjes

Denk maakt geregeld filmpjes van Kamerleden van Turkse komaf van andere partijen, waarin de partij hen bijvoorbeeld afschildert als verraders van de Turks-Nederlandse gemeenschap. Het steekt de Kamer dat zij ,,primair op basis van hun afkomst'' worden aangevallen, en ,,niet op basis van hun standpunten''. Dat gebeurt steeds vaker, constateren CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en SP.

Intimidatie

En dat lokt ,,haatmails, intimidaties en bedreigingen'' door burgers uit. Die maken slachtoffers als VVD'er Dilan Yesilgöz, GroenLinksers Zihni Özdil en Nevin Özütok en SP'ers Sadet Karabulut en Cem Laçin het leven zuur en het werken onmogelijk. Het parlement moet juist het goede voorbeeld geven en nu dus de hand in eigen boezem steken, vinden initiatiefnemer Harry van der Molen (CDA) en de andere ondertekenaars. ,,Met deze verachtelijke praktijken van Denk worden parlementaire normen overschreden''.

De laatste honderd jaar is het volgens de Tweede Kamer niet voorgekomen dat een Kamervoorzitter een motie ondertekende. Dat Arib dat nu wel doet, toont hoe hoog de zaak haar zit. Ze sprak zich zelf ook al meermaals tegen de praktijken uit, die het aanzien van de Kamer en de politiek zouden schaden. Arib noemt het ,,goed dat dit signaal nu zo luid en duidelijk uit de Kamer komt''.

Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk voelt zich ten onrechte in de hoek gezet. ,,Als er één Kamerlid is dat in dit parlement is bedreigd, dan ben ik het wel'', zei hij met een verwijzing naar een akkefietje vorige maand met PVV'er Machiel de Graaf. Hij ziet de uitspraak van de Kamer als een opzetje ,,om voor de verkiezingen Denk te bashen''.

Öztürk, die net als zijn collega's al langer moeizaam overweg kan met Arib, richtte zich ook rechtstreeks tegen de voorzitter. Die reageerde met sarcasme. ,,Zelf doet u dat nooit hè, bashen. Neeee.''

Denk houdt vol dat zij in de filmpjes alleen maar het stemgedrag van collega-Kamerleden aan de kaak stelt. Daaruit zou hun hypocrisie en kiezersbedrog blijken.