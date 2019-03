Vier Limburgse gevangenen voortvluchtig

In 2017 en 2018 kwamen zestig gevangenen niet terug van verlof, maar de meesten werden na korte tijd al gearresteerd. „De meeste gedetineerden melden zichzelf normaal gesproken weer binnen een aantal uur of een dag, of worden aangehouden door opsporingsdiensten. Dat laatste gebeurt meestal binnen één tot acht dagen”, aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Veruit de meeste gedetineerden (33) bleven weg uit de Sittardse gevangenis. De inrichting in Roermond volgt met twintig voortvluchtigen. In Ter Peel waren zeven mensen die niet op het afgesproken moment terug waren in de gevangenis. Overigens wist er in 2017 en 2018 niemand te ontsnappen uit een Limburgse gevangenis; alle voortvluchtigen verdwenen tijdens hun verlof.