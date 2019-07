Tik voor kabinet om ontmoeting Máxima

Een Kamermeerderheid vindt dat het kabinet beter zijn best moet doen om de risico’s die aan zulke ontmoetingen kleven voortaan beter in te schatten en te voorkomen.

Máxima ontmoette de Saoedische kroonprins tijdens een G20-top in Osaka. Bin Salman ligt echter onder vuur vanwege zijn betrokkenheid bij de gewelddadige moord op journalist en dissident Jamal Kashoggi. Uitgerekend de VN, waarvoor Máxima speciaal gezant is, stelde vlak voor de G20-top dat er ’geloofwaardig’ bewijs is dat Bin Salman achter die gruweldaad zat.

Volgens coalitiepartijen D66 en CU en oppositiepartijen PVV, GL, SP, PvdA, 50Plus en Denk stond Nederland compleet voor joker. Beelden zijn door de Saoedies gebruikt voor propaganda. De Kamer vindt dat de politieke impact van ontmoetingen van het Koninklijk Huis voortaan beter moet worden afgewogen. Het kabinet is immers verantwoordelijk voor de optredens van koning en koningin. Het kabinet moet nu in een brief uiteenzetten hoe het herhaling van een dergelijk voorval gaat voorkomen.

Zowel premier Rutte als minister Blok (Buitenlandse Zaken) verdedigde het vooraf genomen kabinetsbesluit om de ontmoeting met de Saoedische kroonprins te laten plaatsvinden.

Volgens Blok moet de politiek zich niet bemoeien met het belangrijke werk van Máxima, die er in haar rol als speciaal VN-gezant voor ’inclusieve financiering’ voor zorgt dat vrouwen toegang krijgen tot bankrekeningen en krediet. Dat ze daarbij contact heeft met landen waarbij er ’grote zorgen zijn over mensenrechten’ is volgens hem ’onvermijdelijk’.