Paniek en woede bij gestrande reizigers Bulgarije

Een door TUI ingehuurd vliegtuig zou ze ophalen, maar na aankomst in Bulgarije was er een ‘technische melding’ bij het toestel en daarom is de terugvlucht gecanceld, zegt de reisorganisatie. De 172 mensen, die vanuit het Egyptische Hurghada onderweg naar Nederland waren, worden teruggebracht naar hun hotels, waar ze de nacht doorbrengen. Morgen haalt een eigen vliegtuig van TUI ze op.

De situatie is bij velen slecht gevallen. ,,Mijn stiefvader zat op de vlucht uit Egypte die is uitgeweken naar Sofia”, vertelt Peggy Rijsdijk. ,,De situatie is echt belachelijk. Gisteren hebben ze na landing ook een tijd moeten wachten totdat ze naar hun hotel gebracht zouden worden. Daar aangekomen was er geen eten of drinken meer te krijgen in het hotel. Vanochtend kregen ze een bericht van TUI dat de reizigers in eerste instantie zelf een taxi naar de luchthaven moesten regelen.”

’We zijn vermoeid’

Ze maakt zich zorgen om haar stiefvader. ,,Hij heeft gezondheidsproblemen, verergerd door de kou, en gaat daarom in de wintermaanden twee maal per jaar naar een zonnige bestemming, zodat hij daar een beetje kan ‘opladen’. En nu zit hij vast in Sofia waar het net boven het vriespunt is. De service van TUI is op het moment ver te zoeken.”

Trudy van Wijnen laat vanuit Sofia weten dat het geduld van de reizigers behoorlijk op de proef wordt gesteld. ,,De vlam slaat hier op de luchthaven aardig in de pan bij 200 vermoeide Hollanders!”, vertelt ze vol zorg.

Max

Meer mensen meldden zich bij De Telegraaf met klachten. De reizigers waren dinsdag vertrokken uit Hurghada in Egypte. Ze zaten in een Boeing 737 Max. Halverwege de vlucht kregen ze te horen dat dit type vliegtuig in de gehele Europese Unie niet meer mag vliegen. Ze moesten daarom uitwijken naar Sofia.

Het is niet bekend om wat voor technische melding het gaat. „We willen het gecontroleerd hebben, maar dat gaat te lang duren”, meldde een woordvoerster van de reisorganisatie. ,,We wisten alleen niet wanneer het opgelost zou zijn. We wilden in ieder geval de mensen niet langer laten wachten. Daarom hebben we het besluit genomen dat ze naar hun hotels worden teruggebracht.”