Storing Facebook en Instagram

Sommige mensen kunnen geen updates plaatsen, anderen kunnen op Facebook hun tijdlijn niet verversen, zo vertellen gebruikers op sociale media. Ook wordt door sommigen gemeld dat ze niet kunnen inloggen. Anderen zouden een melding over ’geplande onderhoudswerken’ krijgen.

Volgens allestoringen.nl wordt het euvel van Facebook behalve in Europa ook in de VS veel gerapporteerd, net als op meerdere plaatsen in Zuid-Amerika, in Mexico en in Azië. Iets voor 18.00 uur waren er zo’n 1200 meldingen.

Facebook zelf heeft nog niet gereageerd.