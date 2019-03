Trump: ook VS houden Boeing MAX aan de grond

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij FAA zal snel bekendmaken dat de gewraakte toestellen voorlopig niet zullen vliegen in het Amerikaanse luchtruim.

„De vliegtuigen die in de lucht zitten, zullen aan de grond blijven, zodra ze geland zijn op de plaats van bestemming”, zei Trump. „Alle luchtvaartmaatschappijen zijn het ermee eens.”

Ook stak Trump het Amerikaanse bedrijf Boeing, dat zwaar gezichtsverlies lijdt, een hart onder de riem. „Het is een geweldig bedrijf. Ze werken zeer, zeer hard op het moment.”

Canada

De stap van de VS komt nadat Canada eerder op de dag ook al het luchtruim sloot voor de toestellen. De Canadezen deden dat op basis van nieuwe informatie: satellietbeelden zouden gelijkenissen suggereren tussen de crash met het toestel van Ethiopian Airlines en het ongeluk in Indonesië in oktober. Bij die crashes vielen honderden doden.

Eerder hadden Europa en China al besloten de nieuwe MAX-toestellen aan de grond te houden.

