LIVE | Medewerkers hartbewaking HMC Westeinde testen positief op corona

Enkele medewerkers van de afdeling hartbewaking in het HMC Westeinde in Den Haag hebben positief getest op het coronavirus. Een woordvoerster bevestigt berichtgeving op Omroep West.

Ze kon niet zeggen om hoeveel medewerkers het gaat, maar die zitten inmiddels in elk geval allemaal thuis. Een uitgebreid contactonderzoek moet uitwijzen of er meer besmettingen zijn. De patiëntenzorg op de afdeling gaat gewoon door, met nog meer extra voorzorgsmaatregelen dan al het geval was.

Volgens de woordvoerster verloopt alles volgens de protocollen en wordt onderzocht en eventueel getest in samenwerking met de GGD. Zo moet worden gekeken of er contact is geweest met patiënten. Patiënten en medewerkers is gevraagd goed hun gezondheid in de gaten te houden.

Meer nieuws

Binnenland

Politie beëindigt feest met 200 studenten in Amstelveen

In dit tempo hebben we einde maand 100.000 coronabesmettingen

Buitenland

Tiener krijgt coronaboete van 10.800 euro voor huisfeest

Litzman stapt inderdaad op in Israël

Israëlische minister Litzman dreigt met opstappen om lockdown

Recordaantal besmettingen op een dag in Frankrijk

Sport

Diego Simeone heeft corona-besmetting opgelopen

Financieel

Entertainment

Johan Vlemmix met Prinsjesdag gewoon naar Den Haag

Jason Derulo hield van leven in lockdown

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 12 september