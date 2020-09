LIVE | Tweehonderd dagen corona in Nederland, 100.000e besmetting in zicht

Het aantal bevestigde besmettingen is zaterdag uitgekomen boven de 80.000. Dagelijks komen er ongeveer 1000 nieuwe gevallen aan het licht. Als dat zo aanhoudt, wordt eind september de 100.000e besmetting vastgesteld. Maar het werkelijke aantal patiënten is die grens waarschijnlijk allang gepasseerd, omdat in de begindagen van de uitbraak lang niet iedereen werd getest. Deze zondag is het de 200e dag van de coronauitbraak in ons land.

Meeste besmettingen

Amsterdam heeft de meeste besmettingen. Sinds het begin van de uitbraak is het virus daar 7619 keer vastgesteld. In Rotterdam staat de teller op 6643, in Den Haag zijn 4347 inwoners positief getest en de gemeente Utrecht telt 2368 besmette burgers. Andere steden met veel besmettingen zijn Tilburg (1310), Maastricht (1048), Nijmegen (997), Breda (980), Almere (901) en Eindhoven (866).

Van de besmette personen werden 12.200 zo ziek dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De meeste opgenomen patiënten kwamen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg. Daarachter staat de Brabantse gemeente Meierijstad met 211 ziekenhuisopnames.

Het officiële dodental staat op 6235. Rotterdam voert die lijst aan met 357 overleden inwoners. Daarachter volgen Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Maastricht, Meierijstad, Utrecht, Oss, Eindhoven en Den Bosch.

