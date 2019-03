Harde Brexit weggestemd, maar niet van tafel

Hun plan is eenvoudig. Ze lobbyen bij de uiterst rechtse regeringen in Europa, waar ook een anti-EU wind waait, om straks tegen een uitstel voor de zogenaamde artikel 50-regeling te stemmen.

Artikel 50 regelt de afspraken waarbij Londen en Brussel elk een eigen weg kiezen. In principe hoeft maar één lidstaat tegen het uitstel te stemmen om een scheiding in overleg te torpederen. Et voilà, daar is de harde Brexit die de Eurosceptics altijd hebben gewild.

EU verdeeld?

Tot nu toe heeft de rest van de EU altijd een gesloten front gevormd in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk, maar de Brexiteers gokken er op dat in landen als Italië, Polen en Hongarije genoeg weerstand bestaat tegen Brussel om hen een handje te helpen door tegen te stemmen. Vertegenwoordigers van Leave.EU en een aantal niet bij name genoemde Conservatieven zouden al diverse gesprekken in die landen hebben gevoerd.

Nu de deadline van 29 maart nadert en het debat in the Houses of Parliament steeds feller wordt is ook duidelijk dat het politieke gekonkel steeds duidelijker wordt.

Zo hield premier May nog steeds vol dat ze gelooft in haar versie van de Brexit als het enige juiste antwoord maar haar minister van Financiën, Philip Hammond was juist op zoek naar een deal met de oppositie om zo een zachte Brexit er door te drukken. Het was volgens hem „een heilige plicht” voor iedere Britse parlementariër om een compromis te zoeken om zo economische rampspoed te voorkomen.

May

Morgen begint het bal opnieuw als besloten moet worden om hoeveel uitstel Groot-Brittannië gaat vragen. May heeft al laten doorschemeren slechts enkele maanden verder te willen onderhandelen, de EU denkt eerder aan jaren.

Brussel wil vooral dat May nu duidelijk maakt wat ze wél door het parlement kan drukken voordat men bereid is de toch al als eindeloos ervaren onderhandelingen nog verder door te zetten.