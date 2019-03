Nieuwe fiets voor meisje (7) dat boom op zich kreeg

Het meisje ligt nog in het ziekenhuis om van haar verwondingen te herstellen. Ze heeft een gebroken been, een blauw oog en een wond aan haar kin, zo meldt fietsenfabrikant Batavus, dat een afvaardiging naar het meisje stuurde met een cadeau: een nieuwe fiets.

,,We vonden het hartverscheurend dat zij en haar familie vertelden dat haar fiets haar had gered. Toen besloten we om haar een nieuwe, stoere meidenfiets te geven’’, vertelt een woordvoerder tegen De Gelderlander.

Volgens haar ouders heeft de fiets het meisje nog beschermd. ,,Het had maar een klein stukje gescheeld of het was heel anders afgelopen’’, vertelt haar vader.

Mooi?

Het meisje was woensdagmiddag overdonderd door het vierkoppige bezoek van Batavus. Ze werd net wakker en knikte ’ja’ op de vraag of ze de fiets mooi vindt. Volgens haar moeder heeft ze nog veel pijn in het gezicht. Eten gaat moeilijk. Wel gaat het ’iets beter’, vertelt haar vader.