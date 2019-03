Auto volledig leeggeroofd bij parkeergarage luchthaven Charleroi

Het paar uit Terneuzen liet hun wagen op 21 februari achter op de ’Quick Parking’ bij de luchthaven van Charleroi. Op de website staan gerustellende teksten: ’Waarom zou u meer betalen bij de luchthaven? Of u nu op een zakelijke reis gaat, op vakantie of op een stedentrip, wij hebben de ideale oplossing. Bij Quick Parking laat u uw auto in veilige handen achter en geniet u van een comfortabele shuttle service. Meer dan 300.000 reizigers parkeren jaarlijks hun auto op onze veilige parkeerplaats. Omdat klanttevredenheid voor ons erg belangrijk is, zijn wij trots op een score van 8.3 op Kiyoh.’

Ook de prijzen bij Quick Parking leken schappelijk. Voor 1 dag betaal je 10 euro, voor 4 dagen 20 euro en voor 8 dagen 27 euro.

Kleine lettertjes

Maar de werkelijkheid bleek totaal anders te zijn. In de kleine lettertjes staat dat auto’s op eigen risico staan op het terrein van van Quick Parking. Raven deelde haar verhaal gisteren op Facebook en nu via verschillende media. Ze vindt het belangrijk dat anderen niet worden getroffen door de louche praktijken van Quick Parking.

Het is overigens niet de eerste keer dat Quick Parking Charleroi in het nieuws komt. Tijdens de zomer van 2017 diende een koppel uit Lommel klacht in tegen het bedrijf. Volgens hen ging een parkingmedewerker met hun BMW joyriden tijdens hun week vakantie. Via hun boordcomputer ontdekten ze dat er met hun auto gereden was, zelfs tegen snelheden tot 150 kilometer per uur.

En in oktober 2016 werden op een parking in Charleroi op een week tijd zeker tien auto’s ontmanteld. In een paar gevallen bleef niet veel meer dan de carrosserie over. Een half jaar eerder eindigde een weekje Spanje voor een koppel uit Roeselare met een koude douche. Ze vonden op de Quick Parking hun Audi A3 S-Line terug zonder wielen en stuur. Ze hadden hun auto toen amper twee weken.