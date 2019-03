TUI-reizigers Gran Canaria terug in Nederland

De passagiers waren dinsdag vertrokken uit het West-Afrikaanse land Gambia. Tijdens de vlucht naar Schiphol besloot Europa het luchtruim te sluiten voor het type vliegtuig waar ze in zaten, een Boeing 737 Max. Het toestel moest daarom uitwijken naar Gran Canaria.

Reizigers die gestrand zijn in Sofia, moeten daar een extra nacht blijven. Een vliegtuig dat door TUI werd gehuurd had een ’technische melding’, waarna de 172 mensen teruggestuurd werden naar hun hotel. Morgen vliegt TUI een eigen vliegtuig in om ze op te halen.

Reizigers zijn echter boos en familieleden bezorgd. „De situatie is echt belachelijk. Gisteren hebben ze na landing ook een tijd moeten wachten totdat ze naar hun hotel gebracht zouden worden. Daar aangekomen was er geen eten of drinken meer te krijgen in het hotel”, vertelt Peggy Rijsdijk, wiens stiefvader nu in Sofia vast zit.

