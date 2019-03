Urk vreest wraak na dreigementen

Het blijft onrustig op Urk na de ongeregeldheden van maandag. Gevreesd wordt voor een nieuwe geweldsuitbarsting. Ⓒ ANP

URK - Een dag na opnieuw een roerige avond op Urk vinden inwoners dat de incidenten in hun plaatsje veel te groot worden gemaakt. „Het wordt vreselijk opgeblazen allemaal en Urk is helemaal niet racistisch”, vindt een 58-jarige vrouw. Er blijven zorgen over aangekondigde wraakacties vanuit de Marokkaanse gemeenschap. „We zijn vijf keer telefonisch bedreigd”, zegt een restauranteigenaar.