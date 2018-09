BN’ers springen gracht in tegen ALS

Oud-voetballer Fernando Ricksen, die zelf aan ALS lijdt, geeft het startschot van de actie. Deelnemers klappen voor hem. Ze doen mee om voor ’zijn’ ziekte te strijden.

Diverse prominenten als olympisch openwaterkampioen Maarten van der Weijden en presentator Beau van Erven Dorens springen het water in om van het Marineterrein via de Magere Brug naar de Keizersgracht te zwemmen, on totaal 2017 meter. Van Erven Dorens die vaker in het grachtenwater van Amsterdam ligt, heeft er duidelijk zin in. ,,Wat een fantastische dag om met zoveel mensen samen te zwemmen.”

Wat zes jaar geleden begon als een kleinschalig evenement met 300 deelnemers is zes jaar later uitgegroeid naar een grote organisatie met een tienvoud aan zwemmers. Meer dan 3000 mensen springen vandaag het koude water in om in actie te komen tegen ALS.

1,7 miljoen

In tegenstelling tot veel sportevenementen, waarbij goede doelen een bijzaak zijn, is aan alles te merken op het Marineterrein dat iedereen zich bewust is van de huidige ongelijke strijd tegen ALS. ,,En we moeten zorgen dat we daar verandering in brengen”, klonk vanaf het hoofdpodium vlak voordat de zwemmers het water indoken.

Overigens is er ’s ochtends al door een bijzondere groep 500 meter gezwommen. Maar liefst 500 kinderen tussen de 7 en 12 deden mee met de Kids Swim. Er is tijdens deze editie tot nu toe bijna 1.693.000 euro opgehaald.