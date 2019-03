Verbrand kind: ptss bij ouders

Een maand na de verbranding vertoont 48 procent van de moeders en 26 procent van de vaders dergelijke symptomen. Anderhalf jaar later zijn de percentages afgenomen tot respectievelijk 19 procent en vier procent.

Ook emoties als angst, verdriet en boosheid komen veel voor, net als een schuldgevoel. „Dit kan de verwerking in de weg staan”, aldus Marthe Egberts, die morgen op haar studie naar de psychische effecten van lichaamsverbrandingen hoopt te promoveren.

Honderdduizenden

Per jaar zoeken in Nederland 35.000 mensen met een brandwond medisch hulp, voor 1500 slachtoffers is opname in een ziekenhuis noodzakelijk. Bij zeshonderd tot achthonderd mensen is de brandwond zo ernstig, dat opname in een van de drie brandwondencentra nodig is. Onder de slachtoffers zijn vele honderden kinderen.

De acute invloed van een brandwondenongeval is groot op het hele gezin, stelt Egberts. „Niet alleen bij het verwonde kind zelf, maar ook bij de ouders en broertjes en zusjes. Het brandwondenongeval zelf, de wondverzorging en pijn, eventuele operaties en mogelijke levenslange littekens kunnen een enorme impact hebben.”