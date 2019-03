Man die huilend kist droeg: ik ben zelf schuldig

Karen Ristevski, 47, raakte vermist op 29 juni 2016. Acht maanden later werd haar levenloze lichaam gevonden. Gedumpt in een bosgebied nabij het Mount Macedon Regional Park in de Australische staat Victoria.

Haar man Borce Ristevski, die al snel als verdachte werd bestempeld, bleef zijn onschuld uitschreeuwen. Zijn vrouw had na een ruzie hun woning te voet verlaten en was nooit teruggekeerd, verklaarde hij keer op keer.

Borce was altijd erg geëmotioneerd als hij in de media vertelde wat er volgens hem met Karen gebeurd kon zijn. Ook toen haar lichaam gevonden werd, bleef hij ontkennen. Hij droeg zelfs haar doodskist op de begrafenis, in tranen. „Borce was de liefde van haar leven”, zo klonk het op een emotionele getuigenis van een vriend van het koppel.

Hij bleef maar ontkennen. Tot nu, een dag voordat het moordproces moest beginnen. Hij pleit schuldig aan de dood van zijn vrouw, melden buitenlandse media. „Er waren voortdurend spanningen binnen het gezin”, zo beamen kennissen meteen. „Ze hadden het niet breed en hadden altijd ruzie over geld.”