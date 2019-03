Rotterdam wil frietkraam in de ban

Het bestaande Lekker Fit!-programma wordt uitgebreid om zoveel mogelijk kinderen op zo jong mogelijke leeftijd te bereiken. Ook zal worden ingezet op tieners en pubers om ze weer op het juiste pad te krijgen.

Verantwoordelijk wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, Sport) meent dat de maatregelen nodig zijn nu blijkt dat het programma nog niet genoeg resultaat oplevert. „We bereiken wel resultaten, het gewicht op Lekker Fit!-scholen daalt iets. Maar we willen meer.”

Daarom wordt het programma uitgebreid naar de hele wijk in plaats van alleen de basisscholen en wordt ook de bewegingsleer op de voorschoolse opvang groter opgezet zodat de gemeente 23.000 kinderen meer kan bereiken in de twintig prioriteitswijken.

Van de luier naar de gymzaal dus. „Dat is ook helemaal niet gek”, stelt De Langen. „Op de jongste leeftijd maken kinderen de grootste stappen in hun ontwikkeling.”

Frietkraam moet weg

De uitbreiding moet ervoor zorgen dat over tien jaar kinderen in Rotterdam ’minimaal even fit zijn als de rest van het land gemiddeld’.

Om dat te bereiken schuwt de wethouder niet om tegen zaken aan te schoppen die hem niet zinnen. Zo wil hij bijvoorbeeld een einde maken aan frietkramen rondom scholen. „Er komen steeds meer gezonde kantines. We willen hier geen frietkramen, het aantal neemt al af maar ik wil erop doorzetten dat ze verdwijnen.” Wel met de toevoeging dat iedereen ’heus wel eens een patatje of hamburger moet kunnen eten’.