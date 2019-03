Bommelding leidt tot massale evacuatie

BBVA huist onder meer in een van de meest markante en hoogste gebouwen in de stad, het vijftig verdiepingen tellende Torre Bancomer. Uit voorzorg werd eveneens het door de bank gebruikte Parques Bancomer-gebouw in een nabijgelegen buurt ontruimd.

Bij de politie was via e-mail en telefonisch een melding binnengekomen dat er explosieven in het Torre Bancomer waren geplaatst, zei Myriam Urzua Venegas, hoofd van de veiligheidsdienst in de stad. Een team van zes experts heeft twee uur lang naar explosieven gezocht, maar heeft niets gevonden. De bank was, liet het in een verklaring weten, al uitgegaan van een valse bommelding.