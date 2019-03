Brandbrief medici over vaccin meningokokken-b

In een brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dringen zij aan op een heroverweging van het recente besluit van de Gezondheidsraad, die daar juist tegen was. De Gezondheidsraad houdt de opname in het RVP sinds december vorig jaar tegen, omdat nog onvoldoende bekend zou zijn over de effectiviteit ervan.

De kinderartsen, infectiologen/immunologen, vaccinologen en microbiologen vragen de bewindsman nu te bewerkstelligen dat de Gezondheidsraad snel tot een ander oordeel komt, ,,omdat de meningokokken-b-prik sterfte onder kleine kinderen kan tegengaan”. Het is opmerkelijk dat een groep artsen en onderzoekers zich vierkant tegen het oordeel keert van de eveneens uit artsen bestaande Gezondheidsraad.

De Raad stelt dat dit vaccin hoge koorts kan veroorzaken, vooral bij zuigelingen. De 20 experts stellen daar nu tegenover dat bijwerkingen, zoals koorts, worden gereduceerd van 61 naar 38 procent, indien het vaccin niet in combinatie met andere vaccins wordt gegeven. ,,Bij een gelijktijdige toediening van paracetamol daalt dit koortspercentage verder naar 29 procent.”

Volgens emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, prof. dr. R. de Groot van het Radboudumc in Nijmegen, leeft bij veel ouders ,,een onterecht gevoel van veiligheid”, omdat zij menen dat het Meningokokken-ACWY-vaccin hun kind beschermt tegen alle vormen van de meningokokkenziekte. ,,En dat is nu juist niet het geval voor b, de meest voorkomende variant”. Infecties veroorzaakt door serogroep b meningokokken hebben niet alleen ingrijpende gevolgen voor patiënten, maar ook voor ouders, familieleden en andere betrokkenen, stellen de ondertekenaars van de brief.