Advocaat: AIVD lokte Hardi N. uit tot maken aanslagplannen

Verslaggever Silvan Schoonhoven doet verslag vanuit de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Volg het hieronder via Twitter.

In juni eiste het Openbaar Ministerie achttien jaar cel tegen de 36-jarige N., die met vijf medeverdachten terechtstaat. Het OM meent dat met het oprollen van de terreurcel - in september 2018 - Nederland is ontsnapt aan een bloedige jihadistische aanslag die is te vergelijken met die in Parijs in november 2015.

„Dat blijft hangen bij de burger”, aldus Weening, „en als het OM dat zegt, zal het wel waar zijn.” De zaak was volgens de raadsman „klaar” toen er beelden naar buiten kwamen over een ontmoeting tussen undercoveragenten van de politie en de verdachten, in een vakantiewoning in Weert. Daar werden (door de politie onklaar gemaakte) wapens en bomvesten geïnspecteerd. Na de bijeenkomst in de bungalow heeft een speciale eenheid de verdachten klemgereden en aangehouden.

Weening betoogde dat N. destijds beïnvloedbaar was en dat zijn islamitische geloofsopvatting sterk werd bepaald door „degenen met wie hij over het geloof sprak.” Een van de undercovers praatte zo op N. in dat hij de overtuiging kreeg als „goede moslim” de jihad in Nederland te moeten oppakken en bereid was een aanslag te plegen. „Ik ben uitgelokt en gehersenspoeld”, heeft N. daar zelf eerder over gezegd. N. is eerder veroordeeld voor een uitreispoging naar het door Islamitische Staat uitgeroepen Kalifaat.

De Arnhemse terreurcel werd met behulp van infiltranten opgerold (Archieffoto) Ⓒ EPA

Zonder de inmenging van de AIVD zou N. nooit zover zijn gekomen, aldus de advocaat. Het OM had moeten aantonen, vindt hij, dat er geen sprake is geweest van uitlokking maar heeft dat achterwege gelaten. „Wat het OM eigenlijk vooral heeft gedaan is het wegwuiven van die hypothese en het dwarsbomen van alle pogingen van de verdediging om haar verhaal over het voetlicht te brengen.”

De uitlokking moet consequenties hebben voor de strafzaak, vindt Weening. De rechter zou de vervolging door het OM ongeldig kunnen verklaren, of het bewijs dat de undercoveractie heeft opgeleverd buiten beschouwing laten.